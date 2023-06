Claudioha fatto un bilancio della stagione della sua exa La Gazzetta dello Sport. Ecco le sue parole.- "Miretti, Iling, Fagioli e Soulé hanno fatto molto bene, ma il prossimo anno dovranno dare ancora di più.? Se un atleta non sta bene a livello mentale, ne risentono sia le prestazioni sia il suo fisico. A lui e la sua famiglia è successo qualcosa di gravissimo, non mi sorprendo che non sia stato al massimo. Sa che dè un potenziale campione. Dall'altra parte peròCerte volte il tipo di gioco quest'anno non lo ha aiutato".- "Giudicare un anno così non è semplice. La prima parte non è stata all'altezza della rosa.Quello che è successo dopo lo conosciamo tutti. Un'altra rosa e un'altra società non credo che avrebbero retto quel colpo. Adesso dovranno costruire una squadra solida in grado di lottare per lo scudetto".- "Io e miei compagni dopo due settimi posti abbiamo avuto la fortuna di avere un allenatore con più fame come. La Juventus ha bisogno di quello. È cambiato lo zoccolo duro e i giovani devono confermarsi. IVale per me e credo per tanti ex compagni:, per mettere a frutto l'esperienza acquisita in campo".