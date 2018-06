Claudio Marchisio ha tutta l'intenzione di restare alla Juventus anche nella prossima stagione. Il Principino non vuole lasciare i bianconeri, come confermato ancora oggi dalle parole in prima pagina su Tuttosport: "Non ho avuto nessun contatto con altre squadre, a luglio parlerò con i dirigenti bianconeri, sono ottimista". A condizione, però, di far parte del progetto di Massimiliano Allegri in vista della prossima stagione.