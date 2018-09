Beppe Marotta, amministratore delegato della Juve, premiato ieri come miglior manager d'Europa, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Champions League? Abbiamo questo sogno, quello di raggiungere un traguardo prestigioso. Spesso i sogni diventano realtà, speriamo lo diventi quest'anno".



WANDA METROPOLITANO - "E' lo stadio che ha vinto un premio particolare, quello dell'Atlético Madrid. Sarebbe bello tornarci per disputare una finale".



GLI IMPEGNI - "Settimana importante con Bologna e Napoli? Aggiungerei anche la partita di Champions contro lo Young Boys. Ma la Juve è abituata a questi tour de force, abbiamo allestito una squadra forte numericamente e come qualità. Non ci spaventano questi impegni, speriamo di lottare contro gli imprevisti e gli infortuni".