Martedì sarà il giorno di Marko Pjaca alla Fiorentina. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il croato è atteso a Firenze per le visite mediche e la firma sul contratto con il club Viola. Pjaca firmerà con la Fiorentina in prestito oneroso (2 milioni di euro) con diritto di riscatto in favore dei viola fissato a 20 milioni di euro e controriscatto bianconero a 26.