Blaisefelice di essere tornato allo Stadium. Il centrocampista ieri ha partecipato insieme al resto della squadra all’amichevole in famiglia, dove Maurizio Sarri ha provato la seguente squadra: Buffon, Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Bentancur, Matuidi; Douglas, Dybala, Ronaldo. Rispetto alle ultime uscite c'è quindi il ritorno in pianta stabile di Khedira con il tridente composto da Douglas Costa, Dybala e Cristiano Ronaldo.Questo il messaggio pubblicato dasu Instagram per festeggiare il ritorno allo Stadium: “Felice di essere tornato nella nostra altra casa".