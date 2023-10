, per meriti propri e per le circostante esterne!, dopo che il prestito al Leeds non era andato come il centrocampista e i club si aspettavano, con la stagione 2022-23 conclusa con la retrocessione in Championship e con il mancato riscatto da parte degli inglesi. All'inizio dell'estate l'americano ha continuato ad allenarsi alla Continassa, in attesa di, che ne apprezza la capacità di adattarsi a più ruoli.In questa prima parte di stagione,, con un totale di 8 presenze (e un assist), per 527 minuti in campo (una media di 65 a partita). Il nazionale statunitense è stato impiegato da Allegri soprattutto comenel 3-5-2, ma anche nel suo ruolo più naturale (e rivendicato) di, come conseguenza delle prolungate assenze che si prospettano per ufficiali 7 mesi di squalifica ), rispettivamente implicati in vicende di doping e scommesse.Un buon rendimento nei prossimi mesi potrebbe anche portare le parti a un incontro per ilin scadenza nellegarsi ancora alla Juve, mentre il club ha tutto l'interesse a non iniziare la stagione 2024-25 con un giocatore che, a quel punto, andrebbe in scadenza ravvicinata.