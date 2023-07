I mesi in prestito al Leeds sono stati un fiasco per Weston McKennie, tornato alla Juventus dopo la retrocessione degli Whites. Il riscatto era fissato a 40 milioni di euro e adesso la Vecchia Signora non può più pensare di poter incassare una cifra del genere dalla cessione dell'americano, che comunque registra qualche interessamento importante in giro per l'Europa.



CONTATTI RIALLACCIATI - Niente di totalmente nuovo: dalla Germania, da tanti anni terreno fertile per gli statunitensi, il Borussia Dortmund, e soprattutto dall'Inghilterra il nuovo, ambizioso e facoltoso Aston Villa di Monchi e Unai Emery. Due piste riesumate tramite i buoni uffici dell'entourage del giocatore, che invece non vedrebbe di buon occhio un trasferimento in Turchia, da dove comunque ancora non sono arrivate offerte reali. Contatti in corso, in attesa della partenza della nuova stagione fissata per i bianconeri il 10 luglio.