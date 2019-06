La Juve sogna il colpo. Del presente e del futuro. Matthijs de Ligt è un sogno, sì, che può diventare realtà. Una trattativa che sta entrando nel vivo, una svolta arrivata proprio in serata, negli ultimi minuti. Gli aggiornamenti arrivano da Gianluca Di Marzio sul suo sito: "Apertura forte alla Juventus da parte di Matthijs de Ligt. Ai bianconeri arrivano messaggi positivi dall'olandese classe '99 che è pronto a dire sì a una seria offerta fatta dalla Juve per lui".



Si tratta sull'asse Torino-Amsterdam, Di Marzio aggiunge i dettagli: "Nelle prossime ore il ds Paratici entrerà nel vivo della potenziale trattativa con l'Ajax (operazione tra i 60 e i 70 milioni di euro per il cartellino) e con l'entourage del giocatore per le richieste (elevate) dello stesso difensore". PSG e Barcellona non hanno ancora affondato il colpo, allora la Juve ci prova seriamente: la fiducia aumenta, il sogno può diventare sempre più concreto.