La nuova Juventus dipende dalle coppe europee: senza Champions League possono dire addio Vlahovic (cercato da Bayern Monaco, Manchester United e Newcastle) e Rabiot (ha mercato in Premier League). Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, al loro posto possono arrivare Scamacca dal West Ham e Frattesi dal Sassuolo oltre al ritorno di Rovella dal Monza.



Di Maria e Milik possono restare a prescindere, invece andrà via sicuramente Cuadrado e dal Bologna tornerà Cambiaso. In caso di Champions, si prospetta una sfida di mercato con il Milan per Fresneda, 18enne del Valladolid. Senza Europa, occhio alle occasioni in prestito come Mazraoui (Bayern Monaco).



In difesa i preferiti sono Pau Torres (Villarreal) e Scalvini (Atalanta), investimenti potenzialmente fattibili solo con gli introiti della Champions. In alternativa, senza Coppe e al netto del rinnovo del contratto di Alex Sandro, antenne dritte su Viti, ex Empoli ora al Nizza. Ma il nuovo centrale potrebbe anche essere Huijsen, il 18enne olandese della Juve Next Gen.