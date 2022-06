Indizio premonitore o semplice défaillance?ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto in cui indossa un cappellino della. E quest’immagine, unita alle difficoltà per il suo rinnovo con il, sta già facendo sognare i tifosi bianconeri.- Nell’epoca degli indizi social e del calciomercato h24, quella del tedesco è una foto che fa comunque riflettere. Di certo i dirigenti bavaresi non saranno stati felici di vedere, e per giunta in pieno calciomercato. Quello che sfoggia Gnabry è un’edizione speciale realizzata dallo sponsor tecnico del club torinese in collaborazione con una società di skateboard. Un pezzo da collezione che ha attirato l’attenzione del giocatore.- Ciò che fa riflettere è infatti la situazione contrattuale dell’exma la sua posizione è tutt’altro che chiara, tanto che nelle ultime settimane sono circolate alcune voci che lo vedevano diretto verso altri lidi. E alcune di esse lo spingevano anche verso la Juventus. A 26 anni, dopo 4 stagioni in Baviera, Gnabry sembrerebbe intenzionato a cambiare aria.. E, come riportato dalla Bild, si tratta di un’offerta competitiva. Qualora Serge dovesse restare di questa opinione,si troverebbero spalle al muro. Le strade sarebbero due:- Gnabry si è preso del tempo. Come riportato dalla Bild, ha fatto sapere alla sua squadra che. L’offerta di rinnovo è sul tavolo, ma scivoloni come questo potrebbero spingere la dirigenza bavarese a velocizzare una sua eventuale cessione., d’altronde il cappellino ce l’ha già. Gli manca solo la maglia bianconera, e, nel caso, a Torino una per lui sarebbe già pronta.