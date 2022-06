Sperava, voleva, la Juve che potesse arrivare in giornata un segnale inequivocabile. Ma dal fronte del giocatore in realtà non era stato lanciato alcun messaggio che potesse far capire che ci sarebbe stata così in fretta (dal suo punto di vista) la decisione finale.. Così dal team di Angel Di Maria è arrivata la comunicazione che questa settimana, sì, deciderà del suo futuro. È il tassello che mancava tra ultimatum dati senza convinzione e rilanci da parte della Juve, l'agenda bianconera non ha avuto particolari punti di incontro con quella del giocatore argentino.Un po' perché l'attesa di Di Maria non ha portato a particolari segnali o rilanci da altre squadre, in particolar modo da un Barcellona che appare in altre faccende affacendato. Un po' perché la trattativa è andata avanti, con la Juve che ha via via provato ad accontentare le richieste di Di Maria: un solo anno di contratto, a 7 milioni netti più bonus. E un ruolo da protagonista prima e dopo il Mondiale, con la fiducia totale da parte di Max Allegri riguardo l'atteggiamento sempre al massimo del Fideo.