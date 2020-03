Prima la possibilità di aprire l'Allianz Stadium ai tifosi non residenti nelle regioni a rischio, poi il dietrofront e ora per Juventus-Milan, la semifinale di ritorno di Coppa Italia, si va verso una gara completamente a porte chiuse.



La decisione ufficiale non è stata ancora presa, ma entro la serata di oggi, riporta La Stampa, il governatore del Piemonte Cirio dovrebbe dare la conferma della gara a porte chiuse insieme alla disposizione che rimanderà a lunedì 9 marzo la riapertura delle scuole.



"Se non ci sono le condizioni, si prolunga lo stop alle lezioni", ha spiegato oggi Cirio in conferenza stampa. "Abbiamo docenti e allievi che arrivano dalla Lombardia. Non credo che se anche ci fosse un caso su un milione di rischio contagio le famiglie vorrebbero correrlo. Abbiamo censito tutti i medici che sono andati in pensione e proprio oggi verrà diramata allerta per richiamarli nel caso ci fosse c'è bisogno. Il sistema sanitario piemontese è in grado di reggere l'emergenza se si continua con il contenimento".