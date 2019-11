I milanisti non ci credono in questo Milan. Appena 600 i biglietti venduti fino a qualche giorno fa, pochi, pochissimi. Così alla Juve è stato permesso di dedicare il secondo anello ai propri tifosi, mettendo in vendita i biglietti di quel settore ai possessori delle varie fidelity card bianconere e tessera del tifoso: botteghini aperti fino a ridosso della partita, se i biglietti a disposizione in tutto il resto dello Stadium si possono contare sulle punte delle dita, nel secondo anello del settore ospiti c'è ancora disponibilità.



IL SEGNALE - Un segnale che parla chiaro riguardo il momento che sta attraversando il gruppo di Stefano Pioli, anche l'eventuale caro-biglietti (prezzo unico da 55 euro per i tifosi del Milan nel settore ospiti) non sembra in questo caso influire considerando come sempre negli anni sia stato gremito per la sfida contro i rivali della Juve.