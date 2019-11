Juve-Milan è il big match nonché ultimo incontro in programma della 12esima giornata di Serie A e come sempre Calciomercato.com vi offre la moviola live dell'incontro che sarà diretto dal signor Maresca di Napoli.



LA DESIGNAZIONE:

Maresca

Preti – Carbone

Iv: Mariani

Var: Mazzoleni

Avar: Ranghetti



SECONDO TEMPO

57' - Giallo anche per Cuadrado con Maresca che lascia finire l'azione e poi torna ad ammonire il colombiano.

54' - Protesta Bernardeschi che si invola fin sulla linea di fondo e trova un cross deviato da Duarte. Per Maresca è rinvio dal fondo, ma il tocco del difensore arriva prima che la palla esca, manca un corner alla Juve.



PRIMO TEMPO

44' - Anche Bennacer finisce sull'elenco dei cattivi. Il regista rossonero trattiene a centrocampo Higuain lanciato in contropiede. Giusto il cartellino nonostante le proteste.

40' - Krunic entra in scivolata su Bernardeschi e prende prima la palla poi nello slancio anche il centrocampista bianconero. Maresca ammonisce, ma il giallo è eccessivo.

35' - Ancora duello fra Cuadrado e Theo Hernandez con il colombiano che cade a terra chiedendo un fallo e bloccando la palla con la mano. Maresca dà ragione al rossonero e dà punizione per il mani di Cuadrado.

30' - Scontro non sanzionato in fascia con Theo Hernandez che fa blocco irregolare su Cuadardo a palla lontana. Ci stava il giallo, ma Maresca lascia correre perché arriva il tiro di Bernardeschi.

16' - Piatek smarcato da Suso a pochi passi dalla porta di Szczesny: il polacco è in posizione regolare, ma sbaglia tutto di testa.

14' - Ronaldo serve Higuain sul filo del fuorigioco: il Pipita tira e trova pronto Donnarumma in spaccata.