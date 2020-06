Gianluca, ex difensore di Juve, Milan e Barcellona, ha parlato a Tuttosport presentando la sfida di venerdì: «Si ritorna alla normalità con una grande sfida. Si è riusciti finalmente a trovare una soluzione che andava bene per tutti. E si riparte alla grande. Io di Juventus-Milan ne ho giocate parecchie, so bene cosa significhi questo match tra due squadre gloriose. Le incognite sono legate alla preparazione che c’è stata mentre non si riusciva a giocare: l’aspetto fisico, la condizione atletica da ritrovare, il recupero degli infortuni. Bisognerà poi capire come inciderà il fatto di giocare ogni tre giorni. Vedremo chi sarà più attrezzato: chi avrà una rosa più ampia e una programmazione più attenta sarà avvantaggiato».- «Io sono un suo grande estimatore, trovo che sia molto preparato. Ho iniziato ad allenare quando era al Napoli e l’ho preso come esempio: non a caso da allenatore ho sempre scelto il 4-3-3 molto offensivo. Però è chiaro che al Napoli aveva una squadra costruita sul suo modo di pensare e intendere il calcio, con tutti palleggiatori. Quando invece arrivi in una grande squadra come la Juventus, devi diventare più un gestore di grandi campioni che un... allenatore, un tattico. Sono stati davvero pochi i tecnici che hanno fatto davvero la differenza dal punto di vista tattico: uno è Sacchi, l’altro è Guardiola. Non ne ho visti altri. Ma sono convinto che Sarri farà bene, serve fiducia».«Se ci giochi contro la cosa più difficile è capire come contrastarli da un punto di vista tecnico. Ma se affronti la Juventus in maniera organizzata dove tutti difendono e tutti corrono, allora puoi creare problemi. Da un punto di vista difensivo, se dovessi giocare con loro, beh: io li vorrei sempre fenomeni del genere! Un anno al Barcellona avevo Messi, Ronaldinho, Eto’o ed Henry. Ero felicissimo. Poi sta all’allenatore trovare gli equilibri»"Buffon; Cannavaro, Nesta, Maldini; Pirlo, Xavi, Iniesta; Zidane; Messi, Del Piero, Nedved".