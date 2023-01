Arek Milik è arrivato questa mattina, intorno alle 10.20, al JMedical per sottoporsi alle visite strumentali in seguito al problema al flessore della coscia sinistra rimediato ieri nella sfida con il Monza. "Ho sentito tirare”, ha confessato l’attaccante alla panchina. Allegri spera non sia nulla di grave, il polacco in questa stagione ha segnato 8 gol in 25 partite. Rischia uno stop di un mese.