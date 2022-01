Non è un centravanti, ma forse nemmeno una seconda punta: è un attaccante che ha bisogno di campo davanti a sé, potremmo definirlo un contropiedista, non certamente un’ala (non è nemmeno un’ala, no). Un? No, non lo è, comunque non è un grande, almeno a quanto dicono le cifre: segna una rete ogni tre incontri, più o meno, in qualsiasi squadra. E non lo diciamo a caso:con ilcon ilcon l’nelle due esperienze con la. Se ci mettete qualche assenza, è un calciatore da: non pochissimi, ma nemmeno tanti per uno che viene spesso definito un centravanti. Ma chi è e cos’è, dunque,