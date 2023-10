Nel corso dell'intervista concessa a Radio Radio l'ex direttore generale della Juventus e piccolo azionista della società, Luciano Moggi, ha bocciato la candidatura di Alessandro Del Piero per un ruolo operativo all'interno della società bianconera che è anche una delle richieste del popolo.



DIRIGENTI PROFESSIONISTI - "Forte dell’esperienza del passato sul Del Piero dico che i ruoli dirigenziali è meglio che li svolgano i professionisti. Dirigere una società sportiva ora è come dirigere una grande azienda, dove ci sono bilanci, si portano libri in tribunale eccetera".



ICONE PER I TIFOSI - "Con tutto il rispetto di Del Piero, le icone sono fondamentali per il rapporto con i tifosi. Quando sono arrivato alla Juventus l’ho trovato venduto al Parma, sono andato a New York per riprenderlo e riportarlo a casa, dandogli intanto Dino Baggio”.