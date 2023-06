Luciano Moggi ha parlato a Radio Bianconera di Juve e di possibili sviluppi riguardanti il futuro societario dei bianconeri: "Come vedo la Juve tra 2-3 anni? Queste sono domande che bisogna fare ai maghi. Io non so se la Juventus rimarrà in mano agli attuali proprietari oppure se la proprietà cambierà, perché può venire fuori una cessione. Fare pronostici di questo genere non mi piace...".