Utile, quasi necessario. Massimiliano Allegri è stato sempre molto chiaro su Alvaro Morata, lo considera importante per la sua idea di calcio, l'ha voluto fortemente e a gennaio si è opposto con fermezza alla sua cessione. Riavvolgiamo il nastro a inizio anno, la Juve cerca una nuova punta, lo spagnolo si sente fuori dal progetto e parla con il Barcellona, ma l'allenatore bianconero, alla prima conferenza, mette le cose in chiaro.Per andare a migliorare Morata serve prendere uno dei 4-5 centravanti più forti che ci sono e che non ti danno. Dunque resta qui bello sereno e tranquillo".- Morata con il passare dei giorni ha ritrovato la serenità, ha dimostrato di essere funzionale e complementare al grande colpo Vlahovic, ma sa che deve svoltare. E' il momento di fare di più. Un attaccante si giudica soprattutto dai gol che fa, a riguardo l'ex Chelsea è appena sufficientePer vedere il suo nome sul taccuino bisogna tornare indietro di 42 giorni, al rigore trasformato contro la Sampdoria negli ottavi di finale di Coppa Italia.Un bilancio tutt'altro che convincente, ma c'è tempo per rimediare.come anticipato da Calciomercato.com a fine stagione potrebbe presentare un'offerta da 15 milioni di euro più bonus per l'acquisto a titolo definitivo, un finale di stagione da protagonista potrebbe essere l'imput giusto per spingere Arrivabene e Cherubini a mettere mano al portafoglio.