C'è il mercato e poi c'è il campo. Al netto di tutte le dichiarazioni ufficiali rilasciate dopo il suo arrivo,Che aveva accarezzato l'idea di arrivare a Luis, per quanto la storia del suo passaporto è ormai storia. Aveva soprattutto provato e riprovato ad arrivare a Edin. Arrivando infine allo spagnolo grazie all'apertura dell'Atletico Madrid, che prima di cedere Morata avrebbe preferito liberarsi di Diego Costa per far spazio al pistolero.uno che aveva saputo puntare su di lui già nel 2014 e che era convinto di poterlo rigenerare per completare il reparto d'attacco bianconero.Senza CR7, infatti, Morata si è caricato i compagni di squadra sulle spalle, segnando quattro reti e lanciando la moda dei suoi gol annullati in ogni partita. Prestazioni di personalità, di qualità, anche concrete.Giocando ora con Dejan Kulusevski, ora con Paulo Dybala. E risultando sempre il più pericoloso.Non solo per l'assist col contagiri con cui ha mandato in porta CR7 dopo due minuti dal suo ingresso in campo, ma per la capacità di non pestarsi i piedi e dividersi le zone d'attacco con ordine.È diverso, diversissimo da Dybala. Quindi anche a seconda dell'avversario, conteranno le caratteristiche oltre allo stato di forma nelle scelte di Pirlo.Un segnale importante, anche in vista di momenti più complicati per lo spagnolo. Che non sarà stato una prima scelta sul mercato, ma non è di sicuro arrivato solo per fare la riserva di lusso.