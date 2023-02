non è chiamato a reali inteventi.sempre dove deve essere.domina per più di un tempo, poi scivola spalancando l'ultima porta al contropiede del pareggio del Nantes.in questa occasione chiude una prestazione senza squilli ma anche senza errori.: sta crescendo e sta pure prendendo fiducia (28' stun rientro che serve)tra i migliori del primo tempo, è suo però il passaggio che innesca il contropiede mortifero del Nantes (18' stnon riesce a cambiare marcia alla Juve).: è lento, troppo lento. Il goffo tentativo in scivolata quando il Nantes riparte trovando l'1-1 fotografa quella che è fin qui la sua stagione in bianconero. (18' st: meglio di Paredes, bastava poco): sta ritrovando brillantezza, si vede e si sente.esterno sinistro a tutta fascia, costretto a sacrificarsi e non poco. Ma con più campo davanti a sé sa rendersi pericoloso. Perfetto il taglio e la sponda per Vlahovic. Più sfortunato non poteva essere quando colpisce traversa e palo interno con la palla che resta in gioco per uno spicchio piccolissimo.un'altra pennellata che si trasforma in un gol, un'altra prestazione in cui fa capire di non aver alcuna intenzione di essere alla Juve in vacanza. Perde il tempo in area appena prima della ripartenza del Nantes. Poi colpisce la traversa su calcio d'angolo (28' st: troppo leggero, però ci prova).: una palla buona, un gol. Un'altra palla buona e arma il mancino di Chiesa che colpisce due legni in un colpo solo. Per il resto si perde un po', ma resta il bomber delle prime volte: in campionato, in Champions, ora in Europa League, al debutto non sbaglia mai con la Juve (41' st).All.: più sfortunato che altro in questa occasione, gioca per vincere e tutto sommato in questo modo può puntare al passaggio del turno tra sette giorni.vecchia conoscenza del campionato italiano, non è più l'enfant prodige di una volta ma si conferma portiere solido. Servono i suoi guantoni per evitare al Nantes un passivo ben più pesante.se puntato va in difficoltà, si riscatta nel finale.la presenza di Vlahovic non lo lascia tranquillo.è rude, è cattivo, ma è così che dalla sua parte non si passa quasi mai. (38' st).ritrovarsi a gestire un Chiesa così rabbioso sarebbe stato un problema per tutti.: la butta sul fisico con Rabiot, così limita i danni.playmaker sempre ordinato, è lui a intercettare il passaggio di Fagioli per dare il via alla volata della coppia Mohamed-Blas (32' st: soffre Fagioli per un tempo, poi cresce alla distanza: sulla sinistra si limita a svolgere il compitino (32' st: si vede solo quando fa gol, può decisamente bastare.non si vede praticamente mai, ma è perfetto nel condurre il contropiede che porta al gol di Blas (32' st).All.puntava a tenere aperta la qualificazione, ottiene anche molto di più.