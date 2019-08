C'è Juventus-Napoli, una sfida che va oltre i semplici tre punti. All'Allianz Stadium andrà in scena una gara che accende gli animi e incendia una rivalità che negli ultimi anni ha condizionato la lotta scudetto del nostro campionato. Cori, sfottò, sgarbi in campo e fuori.



Abbiamo messo faccia a faccia i nostri due tifosi doc, Marcello Chirico e Marco Giordano, che si sono dati battaglia a colpi di botta e risposta in un duello condotto dal direttore Stefano Agresti. Chi avrà vinto?