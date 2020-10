"Pronti a interventi legali contro Lega Serie A e Figc in caso di sconfitta a tavolino del Napoli contro la Juventus". E' quanto annuncia il Codacons: "Un eventuale provvedimento che dovesse sancire la sconfitta a tavolino per il Napoli e punti di penalizzazione arrecherebbe un enorme danno sia alla squadra, sia ai tifosi del club, e rappresenterebbe una palese ingiustizia. Nel caso di Juve-Napoli siamo in presenza di una causa di forza maggiore determinata dallo stop imposto alla squadra dalla Asl: in tale circostanza viene meno la possibilità di decretare la sconfitta a tavolino poiché esiste l’ordine di una autorità terza che ha impedito al Napoli di disputare l’incontro. Se Lega Calcio e Figc dovessero punire il Napoli per una stop non dipeso dalla responsabilità della società calcistica, saranno inevitabili azioni legali del Codacons a tutela dei tifosi".



Il presidente Carlo Rienzi conclude: "La vicenda dimostra ancora una volta l’esigenza di bloccare del tutto il campionato di calcio in Italia, perché l’aumento dei contagi tra i giocatori e membri dello staff rischia di creare una situazione di caos con danni economici immensi per le stesse squadre e per i tifosi".