Di seguito la rassegna degli episodi da moviola nel posticipo domenicale della 31esima giornata di Serie A tra Juventus e Napoli:



Juventus – Napoli domenica ore 20.45

Fabbri

Pagliardini – Scarpa

Iv: Massimi

Var: Aureliano

Avar: Pezzuto



33' - Kvaratskhelia colpito accidentalmente al volto da gatti rimane a terra, proteste Napoli. Fallo assolutamente involontario, ma danno procurato.



22' - Ndombele si fa spazio per vie centrali, Locatelli arriva in ritardo e lo ferma con le cattive. Giallo che poteva essere risparmiato, intervento non veemente.