Dopo una settimana positiva, con l'annullamento (per ora momentaneo) della penalizzazione e il passaggio in semifinale di Europa League, la Juventus, ora terza in classifica, ospita il Napoli eliminato invece dalla Champions. Per gli esperti di William Hill nel big match dello Stadium avanti il segno «2» - uscito una volta nelle ultime 12 sfide piemontesi - a 2,62 contro il 2,87 del successo degli uomini di Allegri, reduci da due sconfitte consecutive in Serie A. Sale a 3,10 il pareggio come nella scorsa stagione. Spalletti si affida al capocannoniere del campionato Victor Osimhen, tornato in rete contro il Milan, offerto come marcatore a 2,80 contro il 3,90 del gol dell'ex Arkadiusz Milik.

Uscite dalla zona Champions dopo la penalizzazione tolta alla Juventus, Milan e Inter, prossime avversarie in Europa, vogliono tornare a far bene anche in Serie A. Per i campioni d'Italia, nella sfida a San Siro contro il Lecce, in pole il segno «1» a 1,50 contro il 7,50 dei giallorossi, vincenti in casa dei rossoneri solo una volta nel 1997. Nel mezzo il pareggio a 4. Tra campionato e coppa, Leao e compagni hanno ottenuto quattro Under 2.5 consecutivi: domenica in pole il quinto a 1,72 sull'Over 2.5 visto a 2. A bassa quota anche il successo dell'Inter al "Castellani" di Empoli, dove non perde dal 2006. Su William Hill il colpo nerazzurro vale 1,52; sale a 4,20 il pareggio con il bis toscano, dopo la vittoria dell'andata, a 6,50. Lautaro Martinez, tornato al gol in Champions, vuole la rete numero 15 in campionato, proposta a 2,30 volte la posta. Non vuole fermarsi la Lazio, unica formazione del campionato reduce da quattro vittorie di fila. All'Olimpico gli uomini di Sarri partono favoriti, a 1,85 contro il Torino, senza successi invece da quattro turni, offerto a 4,80. Nel mezzo il quinto pari consecutivo tra le due formazioni a 3,30. Partita più complessa invece per l'altra formazione della capitale, la Roma, impegnata lunedì sera a Bergamo contro l'Atalanta. Per i quotisti William Hill sarà successo bergamasco - come all'andata - a 2,30 mentre pareggio e segno «2» valgono entrambi 3,25. Per quanto riguarda la zona salvezza, derby ligure quasi decisivo per la Sampdoria (2,55) favorita contro lo Spezia (2,90); sogna l'aggancio al quartultimo posto il Verona (2,62) avanti su un Bologna (2,90) imbattuto nelle ultime cinque, mentre la Cremonese (4,80) insegue il tris in casa della favorita Udinese (1,82). Le due ultime due sfide di giornata vedono la Fiorentina (2,10) in pole sul Monza (3,60) chiamato al bis dopo l'impresa di San Siro, mentre la Salernitana (3,10) ospita il Sassuolo (2,25) con il sesto pareggio consecutivo dei campani fissato a 3,50 volte la posta.