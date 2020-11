Dalla Uefa arriva una sentenza che può interessare anche la Serie A per il caso Juventus-Napoli, un precedente particolare. E' arrivata infatti la decisione per quanto riguarda Romania-Norvegia, gara di Nations League che si sarebbe dovuta disputare domenica scorsa e invece annullata per l'impossibilità degli ospiti di viaggiare: bloccati dal governo, per la positività del terzino del Galatasaray Elabdellaoui. La Uefa ha deciso di assegnare la vittoria per 3-0 a tavolino in favore della Romania, punendo la Norvegia per non essersi presentata allo stadio ed essersi così resa responsabile della mancata disputa dell'incontro.