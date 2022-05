A pochi minuti da Genoa-Juventus, il vicepresidente bianconero Pavel Nedved ha parlato delle potenzialità di Kean: "Perché non posso chiedergli i gol di Ronaldo? 25, non 35: ha un grande potenziale e se gioca vicino alla porta sa segnare - ha detto a Sky - Io gli chiedo molto, il prossimo anno ci aspettiamo che i nostri attaccanti segnino di più perché è lì che siamo mancati. Se pensiamo alla Coppa Italia? Bisogna essere professionisti e giocare per la maglia che si indossa, ma nessuno nasconde che si possa pensare alla gara di mercoledì".



RINNOVI - "Presto potrebbero esserci novità per De Sciglio e Bernardeschi, abbiamo lavorato su tutte le scadenze. I playoff? E' arrivato il momento, dobbiamo portare la gente ad amare di nuovo il calcio. Riportare i ventenni allo stadio e offrire loro il miglior prodotto. Lo zoccolo duro delle squadre deve essere italiano, devono esserci delle colonne e noi siamo a buon punto grazie anche al lavoro con l'Under 23 e l'Under 19".