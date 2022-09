Il vicepresidente della Juventus Pavel Nedved ha parlato a Sky prima della gara contro il Benfica:



"Mancano due partite importanti prima della sosta. Mi è piaciuto l'inizio, con una squadra molto solida, ma ci mancano 2-4 punti, quelli che avremmo meritato dal mio punto di vista. Dispiace per quello. Incide la gara di stasera sul bilancio: è molto importante, anche se non decisiva".



POLEMICHE - "Io sono sempre sincero e devo ammettere che in questi due giorni abbiamo fatto un po' di fatica nel mantenere la concentrazione. Quella di domenica è stata una gara molto emotiva, per l'allenatore e per i giocatori. Non è stato semplice, tutti o quasi tutti hanno visto quanto accaduto ma noi dobbiamo andare avanti perché stasera è troppo importante".



RABBIA - "Sì e in questa direzione abbiamo lavorato. Ma deve essere una rabbia positiva, non deve portare alla frenesia ma che deve farci alzare l'intensità. Dobbiamo lavorare ancora sull'equilibrio".



ASSENZE - "Nessun alibi, dobbiamo liberare la testa perché questi punti ormai sono andati. Quello che c'è stato è tutto dimenticato".



MEGLIO VINCERE - "L'ho sempre detto. Anzi, è una battuta mia: già quando il mister Allegri era al Milan gli dissi che noi preferiamo essere antipatici ma vincenti".