Pavel Nedved, vice presidente della Juventus, parla a Dazn prima della sfida contro lo Spezia: "​Vedo positività nelle prestazioni, col Milan abbiamo fatto una prestazione superiore anche rispetto a quella in Champions League col Malmoe. Chiesa? Non mi aspettavo di più, sta facendo bene, è andato in Nazionale in ottima forma, ed è tornato con infortunio, si è fermato 10 giorni. Abbiamo dovuto gestirlo, è entrato col Milan, ora è pronto".



RINNOVO DYBALA - "Dybala? Siamo contenti di quello che sta facendo, sta facendo ottime prestazioni, le fa da leader, siamo contenti di come sta andando. Stiamo proseguendo con le trattative, stiamo giocando ogni tre giorni e dobbiamo trovare il momento giusto per definire. Ci siamo? Sta andando bene, ci manca qualcosina ma siamo molto fiduciosi". ".