A pochi minuti da Juventus-Sassuolo, il vicepresidente bianconero Pavel Nedved ha parlato così a SportMediaset: "Anche dopo il mercato le nostre ambizioni sono sempre le stesse, la proprietà ci ha dato direzioni precise. A oggi siamo quasi dove volevamo essere, forse un po' in ritardo in campionato. Il tridente? Ci è piaciuto molto, se manterranno questa forma sarà difficile togliere loro la maglia da titolari; anche se credo che Allegri abbia in testa anche qualche cambiamento. Non so se questo tridente ci sarà anche il prossimo anno, abbiamo delle scadenze di tanti giocatori non solo di uno".



ZAKARIA - "Penso che possa giocare sia a due davanti alla difesa, che da mezz'ala. E' un centrocampista di sostanza che ha lunghe leve, quello che è mancato finora al nostro reparto. Zakaria è un acquisto azzeccato, per questo faccio i complimenti ai dirigenti per il mercato".



OBIETTIVI - "Credo che il messaggio sia stato chiaro, la proprietà è stata fantastica dando la possibilità di intervenire già a gennaio. La squadra è cambiata tanto, abbiamo anticipato i tempi e siamo contenti".