La notizia è ormai nota e bisogna anche aggiungerci una data ufficiale., un regalo di Natale per il suo management. Di questo approdo, per certi versi inaspettato perché è la prima società del pallone a compiere un passo così importante si è molto parlato, ma proviamo ad aggiungere qualche spunto di riflessione, compresoche invece quasi nessuno ha trattato.La Juventus è già quotata in Borsa da diversi anni (come Roma e Lazio),Quelle che di calcio se ne fregano molto poco, ma di affari e opportunità di investimento molto di più. Per esempioche lavorano sui prodotti ETF a replica dell’indice o sui derivati. Che dovrebbe pesare lo 0,3% del FTSE MIB, il titolo più piccolo di tutti, ma inizierà a entrare nei portafogli dei grandi broker, quelli che muovono il mercato. La società di Andrea Agnelli, dal punto di vista borsistico, è probabile che d’ora in poi si avvii ad essere monitorata e considerata più sotto l’aspetto finanziario, patrimoniale, reddituale piuttosto che da quello sportivo. Arginando una vecchia e comune diatriba secondo cui i titoli del calcio sono troppo influenzati dall’andamento dei risultati sul campo e per questo sono sconsigliabili o evitati dagli operatori professionali. Insomma, dal punto di vista d’immagine questo salto è certamente pieno di significato per la dirigenza bianconera.Perché, a guardare bene i numeri, il più grande assist ad Andrea Agnelli & Co per lo sbarco sul FTSE MIB l’ha fatto proprio CR7 e, col senno di poi, probabilmente è stata una mossa pianificata a Torino anche in questo senso.- l’andamento della capitalizzazione dal 29 ottobre al 26 novembre- volume degli scambi dal 28 maggio al 26 novembrescorso quando sui giornali inizia a diffondersi la voce di una trattativa vera e tangibile, da quel momento in poi è una crescita vertiginosa che porta la società a sfondare un miliardo di euro di capitalizzazione. La salita dei prezzi si rafforza a fine agosto e settembre con l’arrivo di Ronaldo e le prime vittorie in campionato e Champions, per poi ripiegare in maniera visibile, ma attestandosi comunque su una valorizzazione societaria ben più alta rispetto anche solo a inizio luglio.Qui Borsa Italiana ha valutato il periodo dal 28 maggio al 26 novembre e l’effetto Ronaldo è ancora più dirompente rispetto al solo andamento della capitalizzazione. Nell’era A.R (Ante Ronaldo) in ogni giornata di contrattazione venivano scambiati 2-3 milioni di euro di titoli Juventus, a volte di più, altre volte anche meno. Dal 4 luglio in poi l’impennata: si toccano i 13 milioni di euro, poi 39 il giorno successivo e addirittura quello dopo ancora passano di mano 60 milioni di euro di titoli. E’ chiaro che la Borsa e gli investitori stavano cavalcando la notizia più inaspettata e clamorosa che si potesse immaginare, poi diventata ufficiale con un comunicato il 10 luglio.(il 18% del capitale) passato di mano e una chiusura del titolo oltre -5% segno evidente che, dopo il rally, sono arrivate le prevedibili prese di profitto. Ma la corsa portava un nome e un cognome precisi: Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro.in cui sottolinea come il cinque volte Pallone d’Oro consentirà al club di triplicare la vendita di magliette entro il 2022 e di strappare migliori contratti agli sponsor. In questo modo Agnelli e il management avranno la possibilità di stringere lo spread di ricavi che oggi li separa dai grandi e una volta irraggiungibili club più prestigiosi: Man. United, Barcellona, Real, Bayern etc.Proprio per queste ragioni Banca Imi ha alzato il giudizio sul titolo da hold a buy. Tradotto: oggi consiglia di comprarlo, mentre prima suggeriva di tenerlo in portafoglio.Dopodichè ha anche raddoppiato il prezzo obiettivo del titolo portandolo da 70 centesimi di euro fino a un potenziale di 1,4 euro. Il doppio. Nel giorno in cui questo report è stato rilasciato il titolo è arrivato a guadagnare il 9%.Che Banca Imi rilasci dei giudizi sul titolo Juventus, consigliando il “buy” sul titolo o raddoppiandone il prezzo obiettivo è cosa assolutamente normale. L’hanno fatto altri e con l’ingresso nel listino principale queste revisioni di prezzo e giudizio diventeranno ancora più frequenti.La promozione del titolo degli scorsi giorni da parte degli analisti della banca d’affari milaneseProprio per questo, nell’era dei sospetti quasi gratuiti,agli occhi dei tifosi del calcio.