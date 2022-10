Però il lavoro di Federicoe i suoi uomini procede a 360 gradi, scandagliando opportunità per il presente, pur sapendo che dovranno essere comunque vincolate a cessioni reali, preparandosi a giocare d'anticipo per il futuro.– Sloveno nato in Austria, classe '98, mezzala di quantità e qualità: arrivato a parametro zero dal Lugano, l'impatto con il campionato italiano è stato migliore di quanto ci si aspettasse anche all'Udinese. Che lo ha blindato inizialmente con un contratto di cinque stagioni, strappandolo alla concorrenza (tra le altre) del Sassuolo, che a lui aveva pensato già un anno fa per il post-Locatelli. Elo stesso di quel Radu Dragusin ceduto in prestito al Genoa nell'operazione Cambiaso ma sempre nei radar bianconeri. Lavori in corso dunque, nei radar della Juve ora c'è anche Lovric.