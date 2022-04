La finale di Coppa Italia conquistata dalla Juve contro la Fiorentina ha rinsaldato anche una consapevolezza nel gruppo bianconero. Nello spogliatoio, come raccontato questa mattina da La Stampa, si è infatti palesata la ferma volontà di rivalsa contro l'Inter, che la squadra di Massimiliano Allegri affronterà l'11 maggio allo Stadio Olimpico. Le sfide contro i nerazzurri, del resto, hanno segnato negativamente la stagione fin qui: dalla sconfitta in Supercoppa a quella in campionato che ha di fatto estromesso i bianconeri dai giochi scudetto. L'ambiente è carico: rivalsa e voglia di vincere, su questo punterà il tecnico livornese.