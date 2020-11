Al termine dei primi 45 minuti, l'Italia conduce per 1-0 contro la Bosnia grazie al gol di Belotti. In campo nessun giocatore della Juventus. Come riporta Sky Sport, era da ben 22 anni che l’Italia non affrontava una partita ufficiale senza un bianconero. Ecco gli undici schierati da Evani (Mancini è ancora assente causa Covid-19): Donnarumma; Florenzi, Acerbi, Bastoni, Emerson Palmieri; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Belotti, Insigne.