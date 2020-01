In Germania nelle ultime ore si è parlato di un ritorno di fiamma del Bayern Monaco per Douglas Costa, arrivato alla Juve da Monaco nell’estate 2017. David Alaba, un riferimento in spogliatoio, si è esposto pubblicamente: "Non è un mistero che ci serva ancora qualcuno". La Bild, il quotidiano tedesco più letto, ha scritto che da un dialogo tra il tecnico Flick e i leader dello spogliatoio (Neuer, Müller, Alaba, Kimmich e Lewandowski) sarebbe emerso proprio il nome di Douglas. Operazione non impossibile al 100% ma al momento sicuramente improbabile secondo la Gazzetta dello Sport.