Un pensiero, un sondaggio, c'è stato. Ma l'Atalanta non ha alcuna intenzione di ripensarci e si tiene stretta Cristian Romero. La Juve infatti ha provato a capire se ci fossero margini per rivedere l'accordo della scorsa estate, il difensore argentino però resterà a Bergamo almeno per un'altra stagione e con ogni probabilità anche a titolo definitivo. Val la pena riepilogare i dettagli di questa operazione curiosa,: la Juve lo ha pagato circa 30 milioni per lasciarlo in prestito al Genoa fino alla scorsa stagione e cederlo subito in prestito biennale con diritto di riscatto all'Atalanta che lo andrà a pagare non più di 20 milioni nel 2022.