Secondo La Gazzetta dello Sport, la Juventus vuole trattenere a Torino Moise Kean nonostante l’interesse di diverse società in Italia e all’estero. Visto il contratto in scadenza nel 2020, a breve l’agente del giocatore Raiola incontrerà Fabio Paratici per discutere del rinnovo. L’attaccante è molto stimato da Allegri.