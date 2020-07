Maurizio Sarri ha preso tempo in conferenza stampa, domani contro la Roma ci sarà una Juve occasionale ancor più che sperimentale. Dopo la rifinitura si capirà chi sarà nelle condizioni di giocare senza rischiare nulla e chi invece dovrà riposarsi. Ovviamente al centro delle riflessioni più di chiunque altro c'è Cristiano Ronaldo. "​Lui è uno di quelli che ha giocato più di tutti. Quattro giorni fa si sentiva ancora in condizione di andare dentro, vediamo cosa dicono i medici e quelle che sono le sue sensazioni". Ma dopo l'allenamento del venerdì pomeriggio ecco il primo verdetto: Ronaldo dovrebbe riposare. Per gli altri, appuntamento allo Stadium...