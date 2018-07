Cristiano Ronaldo non verrà presentato in grande stile lunedì all'Allianz Stadium. Dopo l'arrivo a Torino, le consuete visite mediche, poi la presentazione alla stampa internazionale e nessuna festa in programma nel tempio bianconero. La scelta è arrivata in comune accordo con il gioiello portoghese, ma Il Corriere dello Sport sottolinea che possa trattarsi di problemi pratici, legati ai tempi ristretti per allestire una serata di questa portata. A questo si aggiunge la difficoltà nell'organizzazione della vendita dei biglietti per l'evento.