Fabio Miretti non si muove dalla Juventus: questo il senso della risposta data dalla Vecchia Signora al Genoa che nei giorni scorsi aveva bussato alle porte di Vinovo per chiedere il prestito del giovane centrocampista bianconero.

Le intenzioni della dirigenza juventina sono infatti quelle di aggregare il ragazzo classe 2003 alla prima squadra anche in vista della prossima stagione, facendolo partecipare alla preparazione estiva assieme al resto dei compagni.

Secondo quanto riporta Sky Sport, tuttavia, non è da escludere che prima della fine del calciomercato la Juve possa ripensarci e riaprire un dialogo a fine agosto.



Lo stesso Genoa ha messo gli occhi su altri due centrocampisti della Juventus: l'argentino Enzo Barrenechea e soprattutto il franco-tunisino Hamza Rafia (classe 1999 scuola Lione), reduce dal prestito al Pescara di Zeman in Serie C. Sul giovane Prati della Spal c'è forte anche il Sassuolo, ancora da definire il futuro di Sturaro e Strootman. Oltre al terzino sinistro spagnolo Aaron Martin che arriverà in rossoblù a parametro zero dal Mainz, il Genoa pensa a Vasquez o a Valeri della Cremonese.