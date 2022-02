E’ una Juventus incerottata in difesa quella che si prepara ad affrontare l’andata degli ottavi di finale di Champions League in casa del Villarreal: il derby giocato ierilaltro, pur non perso, ha lasciato qualche crepa nelle certezze che i bianconeri sembravano aver acquisito dopo il mercato di gennaio, e il rientro di Bonucci in un reparto difensivo vessato dalle assenze suonerebbe come un toccasana per la Vecchia Signora, specie con Chiellini e Rugani ai box e il solo De Ligt in perfette condizioni al centro. Di contro, però, dopo la squalifica in campionato rientra Danilo, giocatore duttile che può all’occorrenza disimpegnarsi anche nel cuore della retroguardia. Le riflessioni, a due giorni dal fischio d’inizio, sono in corso.



ALLEGRI PONDERA – “Non ci sarà Bonucci – le parole del tecnico prima del derby - ha avuto un affaticamento al polpaccio. Vedremo se recupererà per martedì”. La speranza, ovviamente, è quella di poter schierare due difensori centrali di ruolo, ma questo può voler dire rischiare una ricaduta e perdere il numero 19 per un periodo ancora più lungo. Questo Allegri non se lo può permettere, dunque manderà in campo Bonnie solo se avrà ampie garanzie dal giocatore. In caso contrario, Danilo è la soluzione, un po’ raffazzonata, ai problemi di formazione. Avendo giocato con Guardiola, al Manchester City, il brasiliano si è trovato spesso a dover coprire porzioni di campo insolite per un classico terzino. Può sicuramente trovarsi più a proprio agio rispetto ad Alex Sandro, che contro il Torino ha dovuto prestarsi complice la squalifica del connazionale.



REPARTO – Detto dunque della certezza De Ligt e del ballottaggio Danilo-Bonucci per l’altra casella al centro, la difesa, che lamenta oltre ai k.o. di Chiellini e Rugani anche quello di Luca Pellegrini, dovrebbe essere completata dai due terzini che rimangono a disposizione, ovvero De Sciglio e Alex Sandro; Cuadrado e Zakaria, infatti, occuperanno le loro caselle in mediana, anche per sopperire all'assenza di Dybala, un altro giocatore che Allegri deve annoverare tra gli indisponibili per la trasferta spagnola.