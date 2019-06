Joao Felix, trequartista di Benfica e Portogallo, in campo ieri nella vittoria in Nations League contro la Svizzera, parla del suo futuro. Queste le parole rilasciate dopo il match: "Ora sono concentrato sulla nazionale, dopo la Nations League risolverò la mia vita. Mi sono staccato dai social network in questi giorni per non sentire niente".



Sul talento delle Aquile ci sono Juventus, Manchester City e Manchester United, con il club portoghese che chiede 120 milioni di euro, il prezzo della clausola di questo classe '99 che ha conquistato tutti.