Marko Pjaca potrebbe finire all'estero. Come si legge sull'edizione odierna di Tuttosport, la Fiorentina non ha affondato il colpo sull'attaccante in uscita dalla Juventus e allora la concorrenza si è allargata. Per il croato sono arrivati sondaggi convinti anche dalla Francia (Monaco), dalla Spagna (Siviglia) e dall’Inghilterra (Everton e Leicester). Tutti questi club, insieme alla Sampdoria, proveranno a inserirsi nell'affare Pjaca se i viola non chiuderanno la trattativa.