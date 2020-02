Sono tanti, anzi, tantissimi gli sportivi che oggi hanno spento le candeline sulla torta. Certo, le attenzioni di molti si sono rivolte principalmente a Cristiano Ronaldo, ma anche Neymar ha strappato il suo bel quantitativo di "auguri", tra social e mezzi stampa. Eppure, non sono i soli. Infatti, il 5 febbraio del "lontano" 1984, a Ciudadela nasceva ​, per tutti Carlitos, ma per i tifosi della Juve anche qualcosa in più. L'aria di febbraio, in quel di Torino, porta solo grandi campioni. Non sono solo juventini però, i grandi calciatori del passato che oggi hanno scartato i regali.