Il mondo Juve in questo momento è focalizzato per la maggior parte sul fenomeno portoghese, che ha cambiato tutto il panorama calcistico italiano con il suo arrivo a Torino. Durante l'estate, però, hanno raggiunto la Continassa anche diversi altri calciatori: acquisti che, anche al netto delle importanti cessioni (Higuain, Caldara, Marchisio, Buffon e così via), hanno fatto schizzare il valore della rosa alle stelle.