Secondo quanto riportato da Sportitalia nella giornata di oggi Fali Ramadani, l'intermediario che sta operando in Italia per il Chelsea, ha contattato il ds della Juventus, Fabio Paratici. La priorità non è però data a Gonzalo Higuain, per cui servirà prima valutare la cessione di Morata. L'obiettivo principale resta Daniele Rugani data la necessità del Chelsea di arrivare subito ad un difensore centrale.