La Juve ci riprova e non si arrende per lo scudetto 2005-2006 tolto per Calciopoli e assegnato all'Inter. Come riportato da Calcio & Finanza, quest'oggi il club bianconero ha presentato un nuovo ricorso al TAR del Lazio per l'assegnazione di quello scudetto. Una mossa che fa seguito al ricorso presentato lo scorso 12 gennaio 2019 al Collegio di Garanzia dello Sport del CONI poi dichiarato inammissibile il 27 maggio successivo.



I DOCUMENTI - "Avverso tale decisione, non essendo stato assegnato a Juventus un giudice sportivo che decidesse il merito della questione, la stessa Società ha depositato ricorso al Tribunale Federale Nazionale. In data 11 luglio 2019, con dispositivo, il Tribunale Federale Nazionale ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso" si legge nei documenti legati al primo semestre della stagione 2021-22.



RECLAMO UFFICIALE - "Juventus, avverso tale dispositivo, ha presentato reclamo alla Corte Federale d'Appello che, in data 30 agosto 2019, ha respinto anche tale ricorso. Tali decisioni sono state impugnate da Juventus dinanzi il Collegio di Garanzia dello Sport che, con decisione del 6 novembre 2019, ha dichiarato inammissibile il ricorso. Avverso tale pronuncia è stato proposto nei termini di legge ricorso al TAR del Lazio, per il quale è fissata udienza per il giorno 8 marzo 2022".