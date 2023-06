C'è ancora incertezza su quella che sarà la squadra italiana che si cimenterà in Conference League. Secondo quanto scrive Tuttosport, i tempi si stanno dilatando per quanto riguarda l'ufficialità di chi parteciperà alla Cenerentola delle competizioni UEFA. Se ne dovrebbe sapere di più nel mese di luglio, non più tardi del 31quando dovrebbe arrivare la risposta del Tas qualora i bianconeri facessero ricorso. Il 7 agosto, poi, ci saranno i sorteggi per il playoff.