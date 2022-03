La Juventus non molla Ryan Gravenberch. Gli osservatori del club bianconero hanno visionato il centrocampista olandese, autore degli assist per le reti di Tadic e Haller nel primo tempo e del gol decisivo segnato al 91° minuto nella trasferta vinta stasera in campionato dell'Ajax per 3-2 sul campo del Cambuur.